شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالمات غيرن العالم.. من اكتشاف النشاط الإشعاعى إلى صنع لقاحات Covid-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مئات الرجال حققوا إنجازات مثيرة للإعجاب في عالم التكنولوجيا والابتكارات على مر السنوات، ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون أن النساء كانت لهن أيضا إنجازات رائعة للغاية، بضعها ساهم في تغيير مجال التكنولوجيا، وبعضها ساهم في ابتكار العديد من الأشياء التى حولت العالم لمكان أفضل، وقد رصد موقع thesun البريطانى، مجموعة من النساء اللاتي ساهمن بشكل كبير بداية من اكتشاف النشاط الإشعاعي إلى صنع لقاحات Covid-19 كما يلى:

ماري كوري

ولدت ماري كوري في بولندا عام 1867، وأصبحت واحدة من أشهر العالمات في العالم، واشتهرت باكتشاف النشاط الإشعاعي واخترعت وحدة أشعة سينية متنقلة تم استخدامها في الحرب العالمية الأولى، واكتشفت كوري وزوجها بيير البولونيوم والراديوم، وهما عنصران مشعان مهدان الطريق لتشخيص وعلاج السرطان.

وأصبحت أول امرأة تفوز بجائزة نوبل في عام 1903 وكانت أول شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين، وتوفيت في فرنسا عن عمر يناهز 66 عامًا بسبب المضاعفات الطبية المرتبطة بتعرضها للإشعاع لفترات طويلة من الزمن.

روزاليند فرانكلين

كانت روزاليند فرانكلين عالمة كيمياء وكان عملها محوريًا لاكتشاف البنية الحلزونية المزدوجة للحمض النووي، وقد مكن هذا العلماء من إحداث ثورة في كيفية علاج الأمراض، وولدت في لندن عام 1920 لكنها توفيت للأسف عن عمر يناهز 37 عامًا بعد تشخيص إصابتها بسرطان المبيض، وقد مُنح زملاؤها الذكور جائزة نوبل عن عملهم في الحمض النووي بعد أربع سنوات من وفاتها.

جلاديس ويست

جلاديس ويست عالمة رياضيات أمريكية استخدمت مهاراتها للمساعدة في إنشاء نموذج لشكل الأرض، ويرجع الفضل في هذا العمل إلى إنشاء تقنية GPS، وتبلغ ويست من العمر 91 عامًا الآن وقد أُضيفت إلى قاعة مشاهير سلاح الجو الأمريكي والفضاء والصواريخ في عام 2018.

فلوسي وونغ ستال

ساعد عمل Flossie Wong-Staal كعالمة فيروسات وعالم أحياء جزيئية في إثبات أن فيروس نقص المناعة البشرية يسبب الإيدز، وكانت العالمة الصينية الأمريكية أول من استنسخ فيروس نقص المناعة البشرية واكتشفت كيفية عمل جيناته، وأدى ذلك إلى إنشاء اختبار للفيروس، والذي استمر في إنقاذ حياة عدد لا يحصى من الأرواح.

Özlem Türeci

كانت النساء فى الخطوط الأمامية للتصدي لوباء فيروس كورونا العالمي، حيث ساعدت Özlem Türeci و هي رائدة في قطاع الصحة العالمي وشاركت في تأسيس شركة التكنولوجيا الحيوية BioNTech، والتي كانت أول من طور لقاح معتمد من الحمض النووي الريبي لفيروس Covid-19.

كما شارك Türeci في تأسيس الشركة في عام 2008 وهي الآن المسؤول الطبي الرئيسي، مع ملاحظة أن أكثر من نصف العاملين في BioNTech هم من النساء والقوى العاملة التي تضم أكثر من 1300 شخص تمتد عبر 60 دولة.