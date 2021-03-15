شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة تزايد الأقمار الصناعية تهدد مدار الأرض ومحاولات لإيجاد حلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يستخدم المشغلون المدنيون والعسكريون والخاصون بشكل متزايد الأقمار لخلق تغطية عالمية ومستمرة للأرض.

ويمكن أن توفر الأقمار مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك مراقبة المناخ أو إدارة الكوارث أو الاتصال الرقمي، مثل النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، لكن لتوفير تغطية للكوكب بأكمله بأقمار صناعية صغيرة يتطلب هذا الكثير منها، ويتعين عليهم الدوران بالقرب من سطح الأرض لتقليل انقطاع التغطية وتأخيرات الاتصال.

هذا يعني أنها تشغل مساحة مزدحمة بالفعل من الفضاء تسمى المدار الأرضي المنخفض، وهي مساحة من 100 إلى 2000 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وأعلنت المفوضية الأوروبية مؤخرًا عن خطط لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض، مما يضيف إلى قائمة متزايدة من عمليات إطلاق المجموعات الضخمة المخطط لها.

وهناك عدد من المشاكل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند إطلاق الأقمار الصناعية:





1. التعريف

لا يوجد حاليًا تعريف ملزم قانونًا لكوكبة الأقمار الصناعية، ولا للمصطلح، ولا يُعرف بالضبط عدد الأقمار الصناعية التي تشكل كوكبة ضخمة، ويمكن لكل دولة اعتبار المصطلح يعني شيئًا مختلفًا.

ويتطلب هذا الأمر الوضوح على المستوى الدولي الطريق لوضع مبادئ توجيهية خاصة بالأقمار الضخمة، والتي يمكن أن تساعد في الاستخدام الآمن والمستدام للمدار الأرضي المنخفض. 2. الازدحام 2. الازدحام تعمل معظم الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض على ارتفاع يتراوح بين 600 و 800 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر.

,تعتبر هذه منطقة مزدحمة، حيث يوجد الكثير من الأقمار الصناعية هناك بالفعل، كما أن الأقمار الصناعية الصغيرة لها عمر أقصر من الأقمار الصناعية الأكبر، والتي تدور عادة فوق مدار أرضي منخفض.

ومن هنا يجب على مشغلي الأقمار الصناعية والكوكبة الضخمة النظر في طرق تقليل الحطام الذي تسببه هذه الأقمار الصناعية بما يتجاوز الإجراءات المعتادة، من أجل الحفاظ على الاستخدام المستدام للمدار الأرضي المنخفض.





3. تجنب الاصطدام والتتبعإذا أصبح المدار الأرضي المنخفض مكتظًا بالأقمار الصناعية، فسيصبح تجنب الاصطدامات أكثر صعوبة، ففي سبتمبر 2019، اضطرت وكالة الفضاء الأوروبية إلى إطلاق التعزيزات على أحد أقمارها الصناعية لإبعاده عن طريق قمر صناعي آخر، وإلا لكان الاثنان قد اصطدموا، ونظرًا لأن المدار يصبح أكثر ازدحامًا، فقد تكون هناك حاجة لمزيد من مناورات تجنب الاصطدام وتحسين الاتصال.