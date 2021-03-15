“ديكس”.. منصة تحول هاتف سامسونغ المحمول إلى حاسوب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 10:16 صباحاً - قد يجهل الكثيرون من مستخدمي هواتف سامسونغ أنه يمكنهم استخدام أجهزتهم كحاسوب منزلي أو محمول بفضل تطبيق أطلقته وطورته الشركة الكورية على مدار الأعوام الأخيرة.

فبحسب موقع “جيزمودو” يتيح تطبيق “ديكس” Dex لمن يمتلك هواتف أو أجهزة لوحية من إنتاج سامسونغ تصفح محتوياتها على شاشات حواسبيهم باستخدام فأرة الكمبيوتر ولوحة المفاتيح الخاصة بالحاسوب.

وبفضل منصة “ديكس” التي أطلقتها سامسونغ في العام 2017 قبل أن تدخل عليها تعديلات وتحسينات في العام 2019، يمكن للمستخدم الولوج بسهولة إلى تطبيقات هاتفه عبر شاشة حاسوبه، وبالتالي القيام بالعديد من المهام بعناء أقل فمثلا، يمكن تحرير الوثائق وإرسال رسائل نصية، ومعاينة التطبيقات بشكل واضح وأكبر، وغير ذلك الأمور دون الحاجة إلى نقل ملفات إلى الحاسوب.

ولاستخدام منصة “ديكس” ينبغي تحميل التطبيق الخاص عبر الروابط التي يوفرها موقع “سامسونغ” بما يتناسب من أنظمة التشغيل التي يعمل بها الحاسوب سواء ويندز أو ماك.

وعند اتصال الهاتف سواء عبر الكابيل أو لاسلكيا سيتعرف الحاسوب على هاتف سامونسغ وتظهر محتوياته على الشاشة الكبيرة.

وعقب ذلك يصبح بإمكان المستخدم تنفيذ العديد من المهام كنقل الملفات بسرعة من الهاتف إلى الحاسوب أو العكس والتعامل مع الهاتف كأنه كمبيوتر باستخدام “الماوس” ولوحة المفاتيح.

ويمكن لأجهزة سامسونغ غالاكسي اللوحية في إصدراتها الأخيرة أن ترتبط مع الهاتف أيضا عبر منصة “ديكس”، وذلك عبر الضغط على أيقونة ديكس في لوحة الإعدادات السريعة للتبديل إلى شاشة تشبه سطح المكتب.

وبالإمكان أيضا استخدام وضع الاتصال اللاسلكي مع شاشة التلفاز باستخدام بروتوكول البث “ميراكاست”، ومن ثم إذا كان هناك شاشة تلفاز أو جهاز بث يدعم ذلك البرتوكول، فسيظر عندها عنوان الاتصال لاسلكيًا على شاشة التلفاز.

وبعد اتصال هاتف سامونسغ أو الجهاز اللوحي بالكمبيوتر أو شاشة التلفزيون، ينبغي الموافقة على أمر السماح ببدء وضعية “ديكس”، علما أنه قد يظهر تنبيه على الشاشة يسمح للمستخدم التحكم في المؤشر الظاهر على شاشة الحاسوب من خلال تحريك المؤشر الظاهر على شاسة الهاتف أو الجهاز اللوحي.

وبعد ذلك يستطيع المستخدم الذاهب إلى لوحة الإعدات في منصة “ديكس” الموجودة على سطح المكتب “شاشة الحاسوب” وعندها سيجد عدة خيارات تتمثل في تغيير خلفية الشاشة وحجم الخط ومزايا أخرى.

ويمكن للمستخدم كذلك الضغط على أيقونة شبكة التطبيقات الصغيرة الموجودة عند أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، لعرض قائمة التطبيقات وتشغيل التطبيقات التي يحتاجها، لينقلها إلى شريط المهام أو تغيير حجمها.

ومن سلبيات استخدام المنصة أن جميع تطبيقات أندرويد لن تعمل بشكل، ولكن معظمهاستتكيف عند فتحها في الشاشة الكبيرة بشكل جيد.

وتحذر سامسوغ من أن هاتف المستخدم قد يسخن أثناء تفعيل منصة “ديكس”، ومرد ذلك سرعة استهلاك بطارية الهاتف، وبالتالي فإن تلك المنصة تكون مفيدة في إنجاز بعض الأعمال التي يصعب عملها على الهاتف ككتابة رسالة نصية طويلة.