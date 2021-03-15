تكنولوجيا: سلسلة Realme 8 تنطلق في 24 من مارس بكاميرة Infinity بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Realme 8 في حدث يعقد في 24 من مارس، حيث تقدم خلال الحدث هاتفي Realme 8 و8 Pro.

حددت Realme يوم 24 من شهر مارس الجاري للإعلان الرسمي عن سلسلة Realme 8، ولقد أكد الإعلان التشويقي على ميزة كاميرة Infinity بدقة 108 ميجا بيكسل التي تقدم في هاتف Realme 8 Pro.

من جانب أخر يأتي هاتف Realme 8 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تأتي الإصدارات الجديدة بعبارة “Dare To Leap” في الجهة الخلفية من الهاتف.

أيضاً يكشف الإعلان التشويقي عن غطاء باللون الأصفر للهاتف، إلا أن Realme لم تحدد حتى الآن إختيارات الألوان المقدمة لهاتفي Realme 8 وRealme 8 Pro، بينما تشير التوقعات إلى أن الغطاء الأصفر الذي يظهر في الإعلان يعود لهاتف Realme 8 Pro الذي يتميز بتصميم مضيء في الظلام وفقاً لتصريحات Realme.

ولقد كشف إعلان تشويقي سابق عن بعض من مواصفات هاتف Realme 8 Pro الذي يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، ورقاقة معالج Helio G95، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

المصدر

اعلان





