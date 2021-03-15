شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أيفون.. كيف تتحقق من التطبيقات التي تتبع بياناتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل ملصقات الخصوصية مع آخر تحديث iOS 14.3 لمساعدة مستخدمي أيفون على فهم كيفية استخدام بياناتهم الشخصية بواسطة التطبيقات التي يقومون بتنزيلها، وبعد 8 ديسمبر 2020، كان على مطوري جميع تطبيقات iOS الالتزام بقواعد الخصوصية الجديدة إذا كانوا يرغبون في دفع تحديث لتطبيقهم، وبمعنى آخر، ستحتاج جميع التطبيقات في النهاية إلى جعل المستخدمين يفهمون بوضوح البيانات التي يتم جمعها وكيفية ربطها بالمستخدم لإنشاء هوية رقمية.

ويجب ملاحظة أن هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي أيفون، وذلك بفضل أبل ويمكننا فقط أن نتوقع من جوجل طرح ميزة خصوصية مماثلة.

إليك كيفية التحقق من تطبيق iOS الذي يتتبع بياناتك الشخصية.

1.قم بتحديث أيفون الخاص بك إلى أحدث إصدار iOS 14.3

تتوفر ملصقات خصوصية أبل الجديدة مع تحديث iOS 14.3، لذلك، سيتعين عليك الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج لتحديث جهاز أيفون الخاص بك.

2.بعد التحديث إلى iOS 14.3، افتح متجر التطبيقات

بمجرد تشغيل جهاز أيفون الخاص بك بنظام iOS 14.3، افتح متجر التطبيقات وابحث عن أي تطبيق تريد تنزيله أو قمت بتنزيله بالفعل.

3.اضغط على التطبيق لتوسيع الصفحة وانتقل لأسفل إلى قسم خصوصية التطبيق

ابحث عن أي تطبيق تريد التحقق منه، وقم بتوسيع صفحة وصف التطبيق وانتقل لأسفل إلى قسم خصوصية التطبيق. ثم اضغط على "مشاهدة التفاصيل" للحصول على قائمة مفصلة بالمعلومات الشخصية التي يجمعها التطبيق.

4.انقر فوق "معرفة المزيد" لفهم كيفية تتبع التطبيقات لك بالضبط

قامت أبل بتضمين وصف تفصيلي لشرح كيفية استخدام بياناتك. انقر فوق "معرفة المزيد" لفهم كيفية تتبع التطبيقات لك بالضبط.