شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية بدء مجموعة FaceTime على نظام Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1. افتح FaceTime.

2. ابحث عن أسماء أصدقائك أو أدخل أرقامهم في حقل البحث.

3. اضغط على "صوت" أو "فيديو" لبدء المكالمة.

كيفية إضافة أشخاص إلى مكالمة FaceTime بدأت بالفعل على ماك

1. حرك مؤشر الماوس فوق نافذة FaceTime حتى تظهر الأزرار في الأسفل، واضغط فوق الزر الموجود في أقصى اليسار.

2. ستظهر قائمة من الجانب الأيسر من النافذة، انقر فوق "إضافة شخص" ضمن قائمة المشاركين الحاليين.

3. ابحث عن الشخص (أو الأشخاص) الذي تريد إضافته باستخدام اسمه أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني، ثم اضغط فوق الزر "إضافة" الأخضر، سيتم الاتصال بهم فورا.



كيفية الانضمام إلى مجموعة FaceTime كيفية الانضمام إلى مجموعة FaceTime

إذا بدأت جهة اتصال مجموعة FaceTime، فهناك عدة طرق للانضمام إلى المكالمة:

• بمجرد اتصال شخص ما، يمكنك الضغط فوق الإشعار الموجود على شاشة القفل للانضمام.

• إذا تم إجراء المكالمة في رسالة جماعية، يمكنك الضغط فوق أيقونة الانضمام التي تظهر في الدردشة.

• يمكنك الانضمام إلى المكالمة في FaceTime عن طريق فتح التطبيق والضغط على أيقونة دردشة الفيديو الخضراء.