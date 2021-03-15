شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناتور أمريكى يدعو "جيف بيزوس" لجلسة استماع بالكونجرس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا السناتور الأمريكي بيرني ساندرز مؤسس أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس إلى جلسة استماع الأسبوع المقبل حول عدم المساواة في الدخل والثروة، حيث قال "ساندرز" في تغريدة له: “لقد دعوت جيف بيزوس للإدلاء بشهادته في لجنة الميزانية الأسبوع المقبل ليشرح للشعب الأمريكي سبب اعتقاده أنه من المناسب له أن ينفق الكثير من المال في إنكار الكرامة الاقتصادية للعاملين في أمازون، بينما أصبح 78 مليار دولار أكثر ثراءً خلال الوباء ".

ومع ذلك، رفض الرئيس التنفيذي لشركة أمازون عرضًا لحضور جلسة الاستماع المقرر عقدها في 17 مارس، حسبما ذكرت CNBC، وقد واجهت أمازون، التي شهدت نمو مبيعاتها بشكل كبير خلال الوباء حيث سارع الناس للحصول على إمداداتهم من خلال الخدمات عبر الإنترنت بسبب قيود Covid-19، انتقادات من عدة جهات بزعم عدم اتخاذ تدابير كافية لحماية عمال المستودعات.

وكان ساندرز، رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، من بين أولئك الذين انتقدوا عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لإنهاء بدل المخاطر للعاملين في الخطوط الأمامية وممارسات العمل الأخرى أثناء الوباء، ولفت الانتباه في السابق إلى التفاوت في الأجور بين كبار المديرين التنفيذيين في الشركة وأولئك الذين يقومون بتعبئة وتسليم الطرود.

كما طالب دعاة العمل الآخرون أيضًا بأجور أعلى لعمال أمازون، رفعت الشركة في عام 2018 الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة في الولايات المتحدة، وقال تقرير سي إن بي سي إن جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، بعنوان "أزمة عدم المساواة في الدخل والثروة في أمريكا"، ستشمل أيضًا شهادة من جينيفر بيتس، عاملة من مستودع أمازون في يسمير، ألاباما، حيث يبذل الموظفون جهودًا لإنشاء نقابات.