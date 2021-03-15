شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من المالديف للهند.. تعرف على سرعة انترنت الموبايل فى عدد من دول آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الهند واحدة من الدول التى تمتلك سرعة انترنت عالية في قارة آسيا، مقارنة ببعض الدول المجاورة مثل جزر المالديف وبنغلاديش وباكستان ودول أخرى في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بسرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فإن الهند تتخلف، وفقًا لتقرير حديث صادر عن Ookla.

وتصنف الهند في جميع أنحاء العالم 131 في سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول بمتوسط ​​سرعة تنزيل يبلغ 12.41 ميجابت في الثانية (ميجابت في الثانية) وسرعة تحميل 4.76 ميجابت في الثانية وفقًا لمؤشر Speedtest العالمي لشهر يناير 2021، عند مقارنتها بالمتوسط ​​العالمي البالغ 46.74 ميجابت في الثانية للتنزيل و12.49 ميجابت في الثانية للتحميل بسرعة، وفيما يلي نعرض متوسط سرعة الإنترنت في عدد من دول آسيا:

جزر المالديف

يبلغ متوسط ​​سرعة التنزيل وسرعات التحميل في جزر المالديف للإنترنت عبر الهاتف المحمول حوالي 44.30 ميجابت في الثانية و 13.83 ميجابت في الثانية على التوالي، وفقًا لمؤشر Ookla Speedtest العالمى، وهذا هو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ​​سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الهند.

باكستان

متوسط ​​سرعات التنزيل والتحميل في باكستان للإنترنت عبر الهاتف المحمول 17.95 ميجابت في الثانية و 11.16 ميجابت في الثانية على التوالي، وفقًا لمؤشر Ookla Speedtest العالمي، وتدعى Ookla أن باكستان لديها ثاني أسرع سرعة للإنترنت عبر الهاتف المحمول بين دول SAARC في الربع الرابع من عام 2020.

نيبال

يدعي تقرير Ookla أن نيبال قدمت سرعات إنترنت عبر الهاتف المحمول أسرع من الهند وسريلانكا في الربع الرابع من عام 2020، ووفقًا لتقرير Ookla Speedtest Global Index، يبلغ متوسط ​​سرعة التنزيل في نيبال 18.44 ميجابت في الثانية وسرعة تحميل 11.73 ميجابت في الثانية.

سريلانكا

تدعي Ookla في تقريرها الأخير أن سريلانكا قدمت سرعات إنترنت متنقلة أسرع من الهند في الربع الرابع من عام 2020، ووفقًا لتقرير Ookla Speedtest Global Index، يبلغ متوسط ​​سرعة التنزيل في سريلانكا 17.36 ميجابت في الثانية وسرعة تحميل 8.40 ميجابت في الثانية.

بوتان

يدعي تقرير Ookla الأخير أنه مع سرعات تنزيل تقترب من 15 ميغابت في الثانية، حيث كانت بوتان أفضل من الهند.

بنغلاديش

وفقًا لـ Ookla ، تتمتع بنغلاديش بسرعات إنترنت عبر الهاتف المحمول أبطأ من الهند بمتوسط ​​سرعة تنزيل يبلغ 10.57 ميجابت في الثانية وسرعة تحميل تبلغ 7.19 ميجابت في الثانية.

أفغانستان

وفقًا لـ Ookla ، تتمتع أفغانستان بأسوأ سرعات للإنترنت عبر الهاتف المحمول بين دول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، حيث يزعم تقرير Ookla Speedtest Global Index أن أفغانستان لديها أدنى سرعة للإنترنت عبر الهاتف المحمول في العالم مع سرعة تنزيل تبلغ 6.63 ميجابت في الثانية وسرعة تحميل 3.33 ميجابت في الثانية.