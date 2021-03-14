شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبايس إكس" تعلن هبوط المهمة التاسعة لـ"فالكون 9" بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "سبايس إكس" (SpaceX ) الأمريكية رائدة شركات تقنيات استكشاف الفضاء، هبوط صاروخ "فالكون 9" بنجاح، بعد أن حمل أحدث مجموعة أقمار اصطناعية من مشروع "ستار لينك" (Starlink )، والتي بلغت 60 قمرا اصطناعيا، تم وضعها في مدارها.

ونقل موقع "ذا فيرج" التقني عن "سبايس إكس" قولها إن مهمة اليوم الأحد تمثل رقما قياسيا لـ"فالكون 9"؛ حيث تمثل الرحلة التاسعة والهبوط التاسع الناجح للمركبة، والتي كانت جزءا من خمس عمليات إطلاق سابقة لـ"ستار لينك".

وأشار الموقع التقني إلى أن هذه الأقمار الصناعية جزء من كوكبة ستارلينك، التي تبنيها سبايس إكس بغرض توفير اتصال بالإنترنت، مضيفا أن الشركة تملك إذنا لإطلاق 12000 قمر صناعي كجزء من المشروع، ولديها أكثر من 1000 قمر صناعي في المدار حتى الآن.

كما لفت إلى أن هذا الإطلاق هو الثاني خلال الأيام القليلة الماضية لـ"سبايس إكس"، والتي من المقرر أن تطلق مجموعة جديدة من أقمار "ستار لينك" في 21 مارس الجاري.