تكنولوجيا: شركة جنرال موتورز تعقد شراكة جديدة لتطوير سيارة كهربائية بتكلفة أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة General Motors عن شراكة جديدة تجمعها مع أحد فروع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا SolidEnergy Systems لتطوير تقنية البطاريات في السيارات الكهربائية لتأتي بتكلفة أقل وتنطلق لمسافة أكبر.

تستعد كلاً من General Motors وSolidEnergy Systems لبناء منشأة جديدة تهدف لإجراء الإختبارات في ووبرن ماساتشوستس، تمهيداً لبدء الإنتاج الضخم للبطاريات الجديدة التي تتميز بسعة أعلى خلال 2023.

ولقد أعلن عن الشراكة الجديدة Mark Reuss رئيس شركة جنرال موتورز، كما أكد Kent Helfrich المدير التنفيذي لأنظمة جنرال موتورز العالمية للكهرباء والبطاريات على التحول الذي ستشهده صناعة السيارات الكهربائية بحلول 2035.

أيضاً أكد Kent Helfrich على أن الشراكة الجديدة تدعم الجيل القادم من السيارات الكهربائية بسعة أكبر للبطاريات، والتي ستدعم السيارات الكهربائية في قطع مسافة أكبر، كما ستتميز السيارات القادمة بوزن أخف.

كما اشارت جنرال موتورز في تصريحات سابقة إلى أن بطاريات modular Ultium التي كُشِف عنها العام الماضي تهدف لدعم السيارات الكهربائية لقطع مسافة 400 ميل أو أكثر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن تقنية البطاريات الجديدة المطورة من جنرال موتورز خلال الفترة القادمة.

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