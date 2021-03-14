تكنولوجيا: براءات إختراع جديدة من ابل لزيادة سعة البطارية في الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإضافة مجموعة من براءات الإختراع لبطارية الجيل القادم من أجهزة الشركة، حيث كشف مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية عن براءات إختراع سجلت من عملاق التكنولوجيا مؤخراً.

تتضمن براءات إختراع ابل الجديدة عدد 3 من براءات الإختراع التي تستهدف إطالة عمر البطارية، حيث تدعم براءة الإختراع الجيل القادم من هواتف الأيفون بسعة أكبر في البطارية، كما تدعم خفض حجم الجهاز، إلى جانب تقنية تعمل على الكشف عن تمدد البطارية في الأجهزة.

ومن المقرر أن تدعم براءات إختراع ابل الجديدة للبطارية تصميم أفضل للأجهزة بتجربة أكثر كفاءة لحمل الأجهزة بسلاسة، كما تدعم معايير السلامة في البطارية بشكل أفضل.

من جانب أخر أكدت ابل على تطوير واحدة من براءات الإختراع بالتعاون مع وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تضيف براءة إختراع ابل طبقة من الطلاء لدعم تحسين متوسط ​​الجهد وكثافة الطاقة وبالتالي تحسين أداء البطارية، كما إستخدمت ابل في صناعة هذه الطبقة أكسيد الليثيوم أيون، على أن تدعم ابل كلاً من أجهزة الأيفون، الآيباد، والآيبود، ساعتها الذكية، وأجهزة Mac بهذه التقنية.

أيضاً تكشف براءة الإختراع الثانية عن حافظة معدنية صغيرة الحجم، مما يتيح تحديد موقع البطارية وفصل البطارية عن التكوينات الأخرى للأجهزة، بينما تستهدف براءة إختراع ابل الثالثة تفادي تمدد البطارية داخل الأجهزة لضمان سلامة المستخدم.

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