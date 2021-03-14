تكنولوجيا: تطبيق Skype يدعم الآن ميزة إلغاء الضوضاء النشطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة مايكروسوفت في دفع الإصدار الجديد من تطبيق Skype الذي يأتي بمجموعة من التحسينات والمميزات التي تتضمن ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

أصدرت عملاق البرمجيات الإصدار رقم 8.0.76.48 من تطبيق Skype، وهو الإصدار المخصص لمنصة Windows، والذي يتضمن للمرة الأولى ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، حيث تدعم هذه الميزة المستخدمين عند إستخدام التطبيق في الأماكن المميزة بالضوضاء، على أن تتيح الميزة عزل الضوضاء للمستخدم أثناء إجتماعات الفيديو، أو مكالمات الفيديو.

أيضاً يتضمن إصدار المعاينة من تطبيق سكايب لمنصة ويندوز مجموعة من التحسينات والمميزات الأخرى، وفي السطور القادمة نستعرض المميزات الجديدة في إصدار SKYPE 8.70.76.48:

ميزة عزل الضوضاء في مكالمات وإجتماعات الفيديو

دعم التبديل بين أكثر من حساب في التطبيق في منصة Windows 10 دون الحاجة لتسجيل كلمة المرور في كل مرة.

زر مخصص في Skype لدعم إظهار الأعضاء في المكالمات

تحسين معايير الحماية الخصوصية في التطبيق

تحسينات في آداء التطبيق

ولقد أكدت مايكروسوفت على أن بعض المميزات قيد التطوير في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يتم دفع المميزات للمستخدمين رسمياً خلال الفترة القادمة ومن بين هذه المميزات:

دعم تطبيق سكايب على متصفح Safari

دعم سكايب على Chromium

دعم الواجهة الخلفية الضبابية على المتصفح

القدرة على إغلاق الإجتماعات

البحث عن جهات إتصال برقم الهاتف

ومن المقرر أن يتوفر التحديث الجديد من تطبيق Skype لإصدار المتصفح والهواتف الذكية، كما يتوفر التحديث الجديدة في متجر مايكروسوفت.

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