تكنولوجيا: مقطع فيديو يوضح تصميم هاتف هواوي القادم P50 من جميع الإتجاهات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض مقطع فيديو تصميم ثلاثي الأبعاد لهاتف هواوي المرتقب P50، حيث ظهر الهاتف في المقطع من جميع الجهات.

تتوالى التسريبات التي تقدم مزيد من التفاصيل حول إصدارات هواوي المرتقبة P50 وP50 Pro، واليوم تعود التسريبات لتسلط الضوء على هاتف P50، مع تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

ولقد أوضحت التسريبات أن هاتف P50 يأتي بشاشة مسطحة بحجم 6.3 إنش، كما يتميز الهاتف بإطار معدني، ويأتي بقياسات 156.7 في 74 في 8.3 أو 10.6مم في الجزء البارز لوحدة الكاميرة الخلفية.

كما أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف P50 ينطلق بمستشعر optical format بحجم 1 إنش، كما أشير إلى أن الهاتف يأتي بمكبرات صوتية ستريو، مع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، ومستشعر IR للتحكم في الأجهزة.

يذكر أن هواوي تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف P50 في حدث يعقد في 17 من شهر أبريل المقبل، إلا أن بعض التسريبات التي جاءت من سلاسل توريد هواوي أكدت على أن الإصدارات الجديدة تتوفر بشكل محدود نتيجة لنقص إمدادات هواوي من تكوينات الهواتف الذكية.

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