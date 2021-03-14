شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تتصدر قائمة الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون للعام 15 على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • سامسونج تتألق فى معرض مصر الدولى للفنون بتلفزيون”The Frame”

تصدرت شركة "سامسونج" - الرائدة فى مجال صناعة الإلكترونيات- سوق الأجهزة التلفزيونية العالمى للعام الخامس عشر على التوالى، وفقًا لتقرير "أومديا" إحدى الشركات المتخصصة فى ابحاث السوق. وتشير البيانات التى صدرت حديثًا إلى أن الشركة استحوذت على 31.8% من حصة سوق أجهزة التلفزيون العالمية، من حيث الإيرادات فى الربع الأخير من عام 2020 واحتفظت بأكبر حصة سنوية فى سوق التلفزيون من حيث الإيرادات فى عام 2020، بنسبة 31.9%.

ويعكس نمو سامسونج فى مجال صناعة التلفزيونات والشاشات التزام الشركة تجاه العملاء بتوفير تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، حيث تحرص الشركة على تطوير مختلف أنواع التلفزيونات لتقدم كل ما يبحث عنه المستهلكين، فعلى مدار 15 عاما أثبتت سامسونج ريادتها لصناعة التلفزيونات التى تتميز بخاصية QLED كما تفوقت الشركة فى انتاج الشاشات كبيرة الحجم التى تتخطى 75 بوصة، كما تقدم الشركة مجموعة كبيرة من Lifestyle TVs تجعل الشركة الأولى فى تطوير تلك الصناعة من خلال سلسلة من الفئات والمنتجات الرائدة التى تعكس رؤية سامسونج وإيمانها بالابتكار المستمر.

وقال يونج هيى هان، رئيس قطاع صناعة التليفزيونات بسامسونج: "يستخدم المستهلكون الشاشات يوميًا للترفيه والتواصل مع والعمل وممارسة الرياضة فى المنزل والقيام بأكثر من ذلك بكثير، خاصة بعد تغيير أنماط الحياة وظهور روتينيات يومية جديدة" وقال " نشعر بالفخر لثقة المستهلكين حول العالم فى رؤيتنا ومنتجاتنا، وهو ما يدفعنا دائما لتقديم المزيد من الابتكارات المتطورة وتجارب مشاهدة جديدة تواكب متطلبات الحياة الحديثة وتغيراتها."

وتتوقع "سامسونج" الحفاظ على مكانتها الرائدة فى السوق خلال عام 2021، من خلال تقديم المنتجات الأساسية والتوسع عن طريق دمج التكنولوجيا والميزات الخاصة فى مجال صناعة التلفزيون، بما يتضمن سلسلة Neo QLED الجديدة من سامسونج بالإضافة إلى MICRO LED وأجهزة تلفزيون Lifestyle، كما ستواصل الشركة الاستثمار فى البحث وتطوير المنتجات لتعزيز عروضها ومنتجاتها.

وجدير بالذكر أن "سامسونج" شاركت فى معرض Egypt International Fair الفنى على مدار ثلاثة أيام، لتعرض تحفتها الفنية المتمثلة فى تلفزيون "The Frame" تحت عنوان "تلفزيون أثناء تشغيله، ولوحة فنية عند إطفاءه" بخاصية الوضع الفنى، والتى تتيح للمستخدمين اختيار لوحة فنية تظهر على شاشة التلفزيون عندما يكون مغلقا، بدلًا من شاشة سوداء، كما يتمتع الجهاز بحواف قابلة للتخصيص بألوان متعددة، طبقا لذوق المستخدم، إذ يمكن من خلاله اختيار الإطار المثالى، الذى يناسب مساحة الغرفة أو العمل، بالإضافة إلى سهولة التركيب والفك من خلال قطع المغناطيس للحصول على مظهر مختلف مع كل إطار، فضلا عن إمكانية الحصول على رؤية مثالية بتحريك التليفزيون إلى الجانبين أو الخلف أو الأمام.

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حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

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