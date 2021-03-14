تكنولوجيا: امرأة تصطحب كلب روبوتى تبلغ تكلفته 75000 دولار على شاطئ فلوريدا.. صور

القاهرة - سامية سيد -



كلب روبوتى

كما تم بيع الروبوت مؤخرًا للجمهور مقابل 75000 دولار، وعادة ما تستخدمه الشركات، ولكن يبدو أن الكلب الروبوتى قد يصبح قريبًا حيوانًا أليفًا منزليًا.

يمتلك الكلب قناته الخاصة على يوتيوب، والتي بدأت الشهر الماضي فقط، حيث يشارك مالكها مقاطع فيديو لمغامراتهم، ويضاف وصف على القناة، مكتوب فيه "أنا مجرد كلب آلي أتعلم العالم ..".



كلب روبوتى 2

جدير بالذكر أن شركة Boston Dynamics في عام 2015، ووصفتها بأنها كلاب آلية ذات حركات شبيهة بالإنسان، وعلى مر السنين، أجرت الشركة اختبارات مكثفة مع الماكينة لتحسين قدراتها التي من شأنها أن تكون مفيدة للاستخدام في العالم الحقيقي، وفي يونيو 2020، تم إصدار الكلب الروبوتى للجمهور.