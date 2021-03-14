شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الهندية تتخارج بحصة 26.12% من تاتا كوميونيكيشنز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تاتا كوميونيكيشنز في بيان، إن الحكومة الهندية ستخرج من حصتها البالغة 26.12% في تاتا كوميونيكيشنز ليمتد، وقالت الشركة إن الحكومة ستبيع حصة تبلغ 16.12 بالمئة من خلال عرض للبيع عبر البورصات، وإنه سيتم بيع الأسهم المتبقية إلى الذراع الاستثمارية لشركة Tata Sons Pvt بعد البيع مباشرة وفقا لما نقلته بلومبرج.

وتمتلك شركة Panatone Finvest حاليًا 34.8% من شركة Tata Communications، بينما تمتلك Tata Sons حصة 14.1% فى الشركة.

ووفقا لبعض تقارير فإن مجموعة تاتا لديها عمليات في أكثر من 80 بلدا فى القارات الست وتصدر منتجاتها وخدماتها إلى الشركات في 80 دولة.

ومجموعة تاتا تضم 114 شركة والشركات التابعة لها في ثمانية قطاعات للأعمال، الشركات التي تشكل جزءا رئيسيا من المجموعة هي تاتا ستيل (بما في ذلك أوروبا تاتا ستيل)، تاتا موتورز (بما في ذلك جاجوار ولاند روفر)، وشركة تاتا للخدمات الاستشارية، شركة تاتا للتكنلوجيا، شركة تاتا للشاي (بما في ذلك Tetley)، تاتا للمواد الكيميائية، تيتان للصناعات، شركة تاتا للطاقة، وتاتا للاتصالات، وخدمات الاتصالات، وفندق تاج محل.