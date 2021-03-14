شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ظهور تطبيق إحياء الموتى.. يعني إيه تقنية "التزييف العميق"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مؤخرا العديد من التطبيقات التى أثارت جدلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي والتى كان آخرها تطبيق My Heritage الذي يعمل على تحريك الوجوه في صور المتوفين، حيث يستخدم التطبيق تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، حيث تعمل على تحريك صور الموتى وإشعار المستخدمين بنوع من النوستالجيا التى تكون فى الغالب مؤذية للمستخدم بسبب جلب مشاعر قاسية تذكرة بوفاة أحد أقاربه أو أصدقائه.

التزييف العميق:

هي تقنية تقومُ على صنع فيديوهات مزيفة عبر برامج الكمبيوتر من خلال تعلم الذكاء الاصطناعي، إذ تقوم هذه التقنية على محاولة دمج عدد من الصور ومقاطع الفيديو لشخصية ما من أجل إنتاج مقطع فيديو جديد – باستخدام تقنية التعلم الآلي – قد يبدو للوهلة الأولى أنه حقيقي لكنه في واقع الأمر مزيف، وتم استخدام هذه التقنية لإنشاء مقاطع إباحية لعدد من المشاهير، كما تم استخدمها في أوقات أخرى لعمل اخبار كاذبة وأغراض سياسية مختلفة.

وتعتمد هذه التقنية على مجموعة من الصور والفيديوهات الخاصة بالشخص المستهدف، وتشمل كل حركات الوجه تقريبا وانفعالاته من غضب وفرح وصمت وسعادة وغيرها، وتقوم التقنية بدراسة كل تلك الصور وإسقاط وجه الشخصية على أى وجه شخص آخر يمثل مشهد ما ليتم تصويره ثم تمرير لبرمجية الـ Deep Fake التى تقوم بتلفيق ومحاكاة وجه الشخص المستهدف على الفيديو ليبدو أنه هو من قال وفعل كل ما قام به ممثل المشهد، كل هذا بتقنية عالية الجودة يصعب اكتشافها.