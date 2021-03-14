شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تفشل فى إنهاء دعوى قضائية بشأن خصوصية نشاط البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت Google فى إنهاء دعوى قضائية تزعم أنها تجرف سرًا مجموعة كبيرة من بيانات الإنترنت حتى لو كان المستخدمون يتصفحون في وضع "التصفح المتخفي" للحفاظ على خصوصية نشاط البحث وفقا لما نقلته بلومبرج.

زعم المستهلكون الذين رفعوا القضية كإجراء جماعي أنه حتى عند إيقاف تشغيل جمع البيانات في Chrome ، فإن أدوات Google الأخرى التي تستخدمها مواقع الويب تنتهي بتكديس معلوماتهم الشخصية، ورفض قاض فيدرالي الطلب الأولي لوحدة Alphabet Inc لرفض القضية.

وكتبت قاضية المقاطعة الأمريكية لوسى كوه في سان خوسيه بكاليفورنيا فى حكمها: "خلصت المحكمة إلى أن Google لم تخطر المستخدمين بأن Google تشارك في جمع البيانات المزعوم أثناء وجود المستخدم في وضع التصفح الخاص".

ويأتي الحكم في الوقت الذي تواجه فيه جوجل وآبل، تدقيقًا مكثفًا من قبل المشرعين بشأن ممارسات جمع البيانات الخاصة بهم، قالت Google إنها ستزيل في العام المقبل ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية التي تساعد المعلنين على مراقبة نشاط الويب للمستهلكين ولن تستخدم طرقًا بديلة لتتبع الأفراد.

وقال المتحدث باسم جوجل خوسيه كاستانيدا في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن نعارض بشدة هذه الادعاءات وسندافع عن أنفسنا بقوة ضدها" "يمنحك وضع التصفح المتخفى في Chrome خيار تصفح الإنترنت دون حفظ نشاطك في متصفحك أو جهازك، كما نعلن بوضوح في كل مرة تفتح فيها علامة تبويب جديدة للتصفح المتخفي، قد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط التصفح الخاص بك أثناء جلستك. "

وقدم ثلاثة من مستخدمي Google شكوى في يونيو يزعمون فيها أن الشركة تمارس "نشاطًا واسع النطاق لتتبع البيانات"، تجمع Google سجل التصفح وبيانات نشاط الويب الأخرى حتى بعد استخدام المستخدمين لضمانات لحماية بياناتهم مثل استخدام وضع التصفح الخاص "التصفح المتخفي" وفقًا للشكوى.

و"تعرف Google من هم أصدقاؤك، وما هي هواياتك، وما تحب أن تأكله، وما الأفلام التي تشاهدها، وأين ومتى تريد التسوق، وما هي وجهات عطلتك المفضلة واللون المفضل لديك، وحتى أكثرها حميمية والأشياء التي يحتمل أن تكون محرجة تتصفحها على الإنترنت - بغض النظر عما إذا كنت تتبع نصيحة Google للحفاظ على خصوصية أنشطتك" وفقًا للشكوى.

وجادلت Google بأن المدعين وافقوا على سياسة الخصوصية الخاصة بها، والتى قالت الشركة إنها تكشف صراحة عن ممارساتها فى جمع البيانات.

"توضح Google أيضًا أن" التصفح المتخفي "لا يعني"غير مرئي"، وأن نشاط المستخدم خلال تلك الجلسة قد يكون مرئيًا لمواقع الويب التي يزورها، وأي تحليلات أو خدمات إعلانية لجهات خارجية تستخدمها المواقع التي تمت زيارتها".