شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم مايكروسوفت تثير الجدل.. أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، هو ثالث أغنى شخص فى العالم بحسب قائمة فوربس للأثرياء، حيث تقدر ثروته بحوالى 126.5 مليار دولار.

ولكن ماذا لو كنت قد استثمرت فى مايكروسوفت في أيامها الأولى، عندما تم طرحها في منتصف الثمانينات، فإن هذا الاستثمار كان سيؤتي ثماره.

وفقا لحسابات CNBC عربية، بحسب بيانات من رويترز، فإن استثمارا بقيمة 1000 دولار فى مايكروسوفت في يوم طرحها العام الأولى، فى 13 مارس 1986، سيعود عليك بأكثر من 2.6 مليون دولار، ويشمل هذا الرقم توزيعات الأرباح وعمليات التجزئة أو التقسيم (نحو 9 مرات) التي تمت على السهم .

وعملية تجزئة الأسهم هي عبارة عن تقسيم القيمة الاسميّة للسهم إلى عدد أكبر دون المساس بالأصول أو رأس المال، أو القيمة السوقية للسهم، أو حدوث أي تأثير على حقوق المساهمين أو على إجمالي الأرباح النقدية أو أصل ثرواتهم.

الجدير بالذكر، أنه فى 13 مارس 1986 تقدم بيل جيتس لطرح أسهم مايكروسوفت للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت مقابل 21 دولارا للسهم الواحد، مما جعل من جيتس مليونيرا في عمر 31 عاما. واستحوذ جيتس على 45% من أسهم الشركة.

اليوم القيمة السوقية للشركة نحو 1.8 تريليون دولار.

كما أن أداء أى سهم قد يزيد أو ينقص والبيانات أعلاه لا تتنبأ بأي نتائج مستقبلية.