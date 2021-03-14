شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير فيروس افتراضى ينتشر عبر البلوتوث بين الهواتف الذكية لتتبع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تمرير الرموز غير الضارة بين الأجهزة فقط عند استيفاء معايير معينة، مثل المسافة المحددة بين الهواتف.

كما تم إنشاء تطبيق أندرويد لـ Safe Blues، والذي يختبره الباحثون الآن على المشاركين في الحرم الجامعي لجامعة أوكلاند، ولا يتوفر على نظام iOS.

ويعمل بطريقة مشابهة لتطبيقات تتبع جهات الاتصال Covid-19 التي تم نشرها على مستوى العالم وتعمل في الخلفية، حيث يتم إدخال المشاركين في السحب على جوائز لأجهزة iPad والهواتف وأجهزة تتبع FitBit لتشجيع المشاركة.

ويقول المطورون على موقع التطبيق: "مع وجود جائحة مثل COVID-19، تكون البيانات دائمًا متأخرة منذ الوقت بين إصابة المريض والتسجيل على أنه إيجابي يمكن أن يكون أسبوعًا أو أكثر، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تأخير زمني يصل إلى عدة أسابيع بين بدء الإجراء التنظيمي وتأثيره الملحوظ، لذلك هناك حاجة ملحة للحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول مستوى القرب المادي مع احترام الخصوصية الشخصية".

وأضاف المطورون، "البلوتوث يفي بهذه الحاجة، ويقدم تقديرات في الوقت الفعلي على مستوى السكان لمستوى القرب المادي والتوقعات المستقبلية للوباء."

وستتم مقارنة البيانات التي تم جمعها من التطبيق بالبيانات الوبائية، ويستخدم التعلم الآلي بعد ذلك المعلومات المجمعة لإنشاء توقعات أكثر دقة حول تطور الوباء.