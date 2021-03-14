شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ومايكروسوفت تتنازعان علانية وسط استفسارات بشأن الاختراق والمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصارع شركة محركات البحث العملاقة جوجل ومقرها كاليفورنيا وشركة البرمجيات التي تتخذ من واشنطن مقراً لها مايكروسوفت، وسط ضغوط من المشرعين والمنظمين على القوة غير العادية التي تمارسها شركتا التكنولوجيا على الحياة الأميركية.

واندلعت التوترات بين شركة Microsoft وشركة Google المملوكة لشركة Alphabet منذ فترة، لكن التنافس أصبح علنيًا بشكل غير عادي في الأيام الأخيرة حيث تم وضع المديرين التنفيذيين من الشركتين في موقف دفاعي بشأن الأزمات المتنافسة وفقا لCNBC.

ومن ناحية أخرى، تواجه Google شكاوى من الحزبين - وغضبًا صحفيًا - بشأن دورها في الحصول على عائدات إعلانات صناعة الإعلام.

وفي الوقت نفسه، تواجه Microsoft تدقيقًا لدورها في انتهاكات الأمن السيبراني المتتالية.

وفي البداية، استفاد أيضًا المتسللون الروس المزعومون الذين اخترقوا شركة البرمجيات في تكساس SolarWinds من برنامج السحابة من Microsoft لاقتحام بعض عملاء الشركة.

والثاني، الذي تم الكشف عنه في 2 مارس، رأى أن قراصنة صينيين يُزعم أنهم يسيئون استخدام ثغرات لم تكن معروفة من قبل لتفريغ رسائل البريد الإلكتروني من عملاء Microsoft حول العالم.

وفي خطاب أمام المشرعين الجمعة الماضية في اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب بشأن الأخبار، كان من المقرر أن يهاجم رئيس Microsoft براد سميث شركة Google، ليخبر الممثلين أن المؤسسات الإعلامية مجبرة على "استخدام أدوات Google، والعمل على تبادلات إعلانات Google، والمساهمة ببيانات في العمليات، ودفع أموال Google "، وفقًا لمقتطفات من شهادته التي نشرها موقع Axios وذلك فى إشارة إلى أزمة الدفع مقابل المحتوى التى واجهتها الشركة.

وردت Google قائلة إن "اهتمام Microsoft الجديد بمهاجمتنا يأتي في أعقاب هجوم SolarWinds وفي لحظة سمحت فيها لعشرات الآلاف من عملائها - بما في ذلك الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وحلفاء الناتو والبنوك والمنظمات غير الربحية، ومزودي الاتصالات، والمرافق العامة، والشرطة، ووحدات الإطفاء والإنقاذ، والمستشفيات، ويفترض، المؤسسات الإخبارية - ليتم اختراقها بشكل نشط عبر نقاط ضعف Microsoft الرئيسية ".