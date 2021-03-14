تكنولوجيا: تقرير يؤكد دعم هاتف ONEPLUS 9 PRO لتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 23 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة ONEPLUS 9، وفي أحدث التقارير تم التأكيد على دعم هاتف ONEPLUS 9 PRO المرتقب بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية المميزة لاحقاً هذا الشهر، حيث تكشف في مؤتمرها القادم عن هواتف OnePlus 9، وOnePlus 9 Pro وأيضاً هاتف OnePlus 9R.

ولقد كشف تقرير جديد عن تفاصيل الشحن اللاسلكي في أعلى إصدار من السلسلة المرتقبة OnePlus 9 Pro، الذي يأتي بترقية في الشحن اللاسلكي بقدرة 50W عن إصدار العام الماضي OnePlus 8 Pro الذي جاء بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 30W.

كما أكد التقرير على أن شركة وان بلس تدعم تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة بمحول شحن لاسلكي، أيضاً أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف OnePlus 9 Pro يدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 45W، بينما يدعم الإصدارات الثلاثة تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يضم هاتف OnePlus 9 Pro بطارية بقدرة 4500 mAh.

يذكر أن شركة وان بلس أكدت في إعلان تشويقي على دعم هاتف OnePlus 9 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر Sony IMX789 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تتضمن الإعدادات مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يدعم هاتف OnePlus 9 Pro رقاقة معالج Snapdragon 888 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وشاشة fluid AMOLED بحجم 6.78 إنش، كما يتميز الهاتف بدقة عرض 1440 في 3100 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz.

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