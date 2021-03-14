تكنولوجيا: ابل تدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون iPhone 13 بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، على أن تدعم هذه التقنية كافة إصدارات ابل من سلسلة هواتفها القادمة.

بدأت شركة ابل في إختبار تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون، الذي ينطلق بعنوان iPhone 12s أو iPhone 13، على أن تنطلق هذه الإصدارات رسمياً في النصف الثاني من 2021.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن ابل تقدم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة في كل إصدارات الشركة من السلسلة القادمة، كما تتميز الإصدارات القادمة بتصميم أصغر في نتوء الكاميرة الأمامية، أيضاً تقدم ابل مستشعر lidar في إعدادات الكاميرة في إصدارات Pro المميزة فقط.

يذكر أن ابل إستطاعت أن تتفوق على سامسونج في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الماضي، حيث حققت ابل نمو ف مبيعات هواتف iPhone بنسبة 22%، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إنطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G للمرة الأولى في هواتف الأيفون.

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