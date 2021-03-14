شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: تلوث الطرق يؤثر على 94٪ من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدوا أن أكثر أشكال التلوث انتشارًا من الطرق والمركبات هي الجسيمات، وهي جزيئات صغيرة ناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري في المحركات.

وحذر باحثو الدراسة في ورقتهم البحثية من أن الطرق تشكل شبكة واسعة وواسعة الانتشار ومتنامية، مما يتسبب في آثار بيئية سلبية للبلد بأكمله.

واكتشف الباحثون، المنشور في مجلة Science of Total Environment، أن تأثير الطرق أصبح منتشرًا في كل مكان في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واكتشف الفريق أن أكثر من 70% من البلاد تتأثر بالضوضاء والضوء وتلوث البلاستيك والوقود الأحفوري مع المناطق المرتفعة فقط، وينطبق اكتشافهم بشكل أكبر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في المملكة المتحدة، وأيضًا في المناطق المكتظة بالسكان حول العالم.

ويقول العلماء، إن المناطق الخالية من الطرق ستصبح أكثر ندرة في المستقبل، مع توسع بنسبة 65٪ في شبكات الطرق بحلول عام 2050 حول العالم.

وحذر العلماء من أن الطرق تشكل شبكات شاسعة وواسعة الانتشار ومتنامية عبر الأرض، مما يتسبب في آثار بيئية سلبية.

واستخدم العلماء البيانات المتاحة للجمهور عن تلوث العادم، والتلوث بالضوء والضوضا، وكذلك التلوث المعدني والبلاستيكي المرتبط بالطرق، وسمح لهم ذلك بتقدير المساحة الإجمالية للبلد المتأثر بتأثير التلوث المرتبط بالطرق.