تكنولوجيا: تسريبات TENAA تكشف عن تصميم نحيف لهاتف Mi 11 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن مواصفات تصميم Mi 11 Lite الذي يأتي قريباً من شاومي بتصميم نحيف.

رصد هاتف Mi 11 Lite في مجموعة من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، حيث إعتمدت شاومي الهاتف في عدة جهات إستعداداً للإعلان المرتقب.

ظهر هاتف Mi 11 Lite في التسريبات بنموذج رقم M2101K9AG، كما رصد في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم M2101K9C، حيث أكدت التسريبات على أن شاومي تقدم هذا الإصدار بحجم شاشة 6.55 إنش، ومعدل تحديث بين 90Hz إلى 120Hz، كما يأتي الهاتف بجودة عرض FullHD بلس في شاشة AMOLED.

كما تكشف التسريبات عن قدرة البطارية 4250 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً كشفت تسريبات TENAA عن قياسات هاتف Mi 11 Lite حيث يأتي الهاتف بقياسات 160.53 في 75.72 في 6.81مم، لذا يتميز الهاتف بتصميم نحيف.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Mi 11 Lite رقاقة معالج Snapdragon 775G التي يعلن عنها قريباً من كوالكوم، كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

وتقدم شاومي هاتف Mi 11 Lite بنظام تشغيل Android 11 وواجهة MIUI 11، ومن المتوقع أن يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع سعر متوقع 400 يورو.

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