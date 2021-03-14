طائرات Zipline المسيرة تنقل لقاحات كورونا

دبي - يزن راشد - لجأت حكومة غانا إلى شركة توصيل المنتجات الطبية الأمريكية Zipline من أجل تسريع عمليات تسليم لقاحات فيروس كورونا عبر طائرة مسيرة ذاتية التحليق في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وسمح ذلك للدواء بالوصول إلى المناطق النائية المحرومة من الخدمات اللوجستية التقليدية في غانا، حيث أوصلت الشركة اللقاحات الأولى التي تم توفيرها لإفريقيا من خلال مبادرة COVAX.

وبدأت Zipline عملياتها بنقل الدم والأدوية في رواندا في عام 2016، ووسعت الشركة منذ ذلك الحين عملياتها لتشمل غانا في عام 2019.

كما قامت في عام 2020 بتوصل الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة في شهر مايو الماضي.

وتدير Zipline أربعة مراكز توزيع في غانا، كل منها عبارة عن مطار للطائرات المسيرة ومستودع طبي جزئي، وتضم أسطولًا من 30 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين بالإضافة إلى الإمدادات الطبية.

وتطير الطائرة إلى وجهتها بشكل مستقل، وتُنزل الطرود عبر المظلة، وتعود إلى المطار.

وتقول Zipline: إن كل مركز توزيع يمكنه إجراء عمليات التسليم في منطقة محيطة تبلغ مساحتها 22500 كيلومتر مربع.

وأجرت الشركة منذ عام 2019 أكثر من 50000 عملية تسليم في غانا، بما في ذلك أكثر من مليون لقاح، وتزعم أن خدماتها يمكن أن تصل إلى 12 مليون شخص، أي ما يزيد قليلاً عن ثلث إجمالي سكان البلاد.

ويمكن لطائرات Zipline المسيرة التوصيل إلى المستشفيات، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة المؤقتة التي يتم استخدامها لتوزيع لقاح فيروس كورونا في المناطق النائية في البلاد.

وأظهر الوباء فوائد تقنية Zipline، لا سيما عندما تتطلب الطائرات المسيرة الحد الأدنى من التفاعل البشري.

وقالت الشركة: كان هناك الكثير من النماذج التقليدية التي انهارت أثناء الوباء، وزاد عدد اللقاحات التي تمر عبر نظامنا بمقدار عشرة أضعاف خلال أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الإغلاق.

وتساعد الطبيعة السريعة لتسليم الطائرات المسيرة في مواجهة التحديات التي تفرضها لوجستيات سلسلة التبريد.

ولا داعي للقلق بشأن التأخيرات المرورية في السماء، وتستغرق الطائرات المسيرة، التي تطير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، من 30 إلى 40 دقيقة فقط في المتوسط ​​لإكمال كل عملية تسليم.

وتلقت Zipline الدفعة الأولى من اللقاحات في وقت سابق من هذا الشهر، ونفذت 36 عملية تسليم ووزعت 4500 جرعة في يوم واحد.

وتقول Zipline: إنها تخطط خلال الاثني عشر شهرًا القادمة لتوزيع نحو 2.5 مليون جرعة في جميع أنحاء غانا.