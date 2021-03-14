imoo Ear-care .. سماعة أذن مصممة للأطفال

دبي - يزن راشد - تحظى شركة BBK Electronics بشعبية كبيرة بسبب العلامات التجارية OPPO و Vivo و OnePlus، ومع ذلك، فإن الشركة لديها علامة تجارية أقل شهرة تعرف باسم imoo.

وتعمل العلامة التجارية imoo التابعة لشركة BBK Electronics على صنع أجهزة ذكية قابلة للارتداء تركز على الأطفال منذ عام 2012.

وتمثل imoo Ear-care أحدث إضافة إلى مجموعة منتجاتها، وهي سماعة أذن مفتوحة تبث الصوت إلى المنطقة المجاورة للأذن.

ويساعد ذلك في أن يظل الطفل على دراية بمحيطه ويسمع صوت حركة المرور والموسيقى في الوقت نفسه.

وتتميز سماعة الأذن imoo Ear-care بمكبري صوت بقياس 16.2 ميليمتر مع مستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي تقوم تلقائيًا بإيقاف الموسيقى مؤقتًا عند خلع سماعة الرأس.

ويصل مستوى الصوت إلى أقصى حد عند 85 ديسيبل لتجربة استماع آمنة لآذان الأطفال مع حماية طبلة الأذن للأطفال من تلف السمع المبكر باتباع توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما أن الهيكل مصنوع من البلاستيك الخفيف الوزن والمضادة للحساسية، وهو صديق لبشرة الأطفال.

ويجعل الوزن الخفيف الذي يبلغ 30 جرام الأطفال يشعرون بالراحة، إلى جانب أن سماعة الرأس مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP54.

ويتم الاتصال عبر البلوتوث مع دعم الاتصال القياسي لمعيار البلوتوث 5.0، مما يضمن اتصالاً سلسًا بأجهزة البلوتوث الأخرى ضمن المدى المعلن عنه لمسافة 10 أمتار.

وتم تصنيف عمر البطارية بنحو 8 ساعات للاستخدام المتواصل عبر شحنة واحدة، وتستغرق إعادة الشحن السريع الكامل ساعة واحدة.

وهناك هيكل عالي الجودة لإنتاج الصوت، مما يوفر للأطفال تجربة استماع أكثر نقاءً، مع تصميم هيكلي مرن، يناسب حجم رأس الأطفال من مختلف الأعمار، وليس من السهل سقوطها.

وتتوفر سماعة الأذن imoo Ear-Care باللون الأخضر Aurora Green مقابل 59 دولار من موقع الشركة عبر الويب.