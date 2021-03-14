شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل يطلق أداة تتيح للمستخدمين إضافة طرق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت خرائط جوجل أداة لتحرير الخرائط لسطح المكتب تتيح للمستخدمين إضافة طرق جديدة أو مفقودة إلى المناظر الطبيعية، فإذا كان لا يمكنك العثور على عنوانك في خرائط جوجل، الآن يمكنك رسم طريقك، فستتيح هذه الميزة التي سيتم طرحها خلال الأشهر القادمة في أكثر من 80 دولة، للمستخدمين إضافة الطرق المفقودة عن طريق رسم الخطوط أو إعادة تسمية الطرق أو إعادة محاذاة الطرق غير الصحيحة أو حذفها والإبلاغ عما إذا كان الطريق مغلقًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيحتاج المستخدم فقط إلى الضغط فوق زر القائمة الجانبية في الصفحة الرئيسية للخرائط، والضغط فوق "تحرير الخريطة"، وتحديد "الطريق المفقود"، وأضافت جوجل أنها ستتحقق من جميع المساهمات قبل نشرها للتأكد من أن المخادعين لا يضيفون طرقًا غير موجودة.

تحاول خرائط جوجل أيضًا مساعدة الشركات المحلية من خلال السماح للمستخدمين بترك تحديثات سريعة للصور بدلاً من التعليقات، ويمنح عملاق التكنولوجيا المستخدمين طرقًا جديدة لتعديل الخرائط نظرًا للتأكد من أن الخدمة تعكس العالم الحقيقي أثناء الوباء الحالي.

تقول الشركة في منشور مدونة، "مع كل التغييرات التي شهدها عالمنا خلال العام الماضي، يعتمد الناس أكثر من أي وقت مضى على معلومات محدثة وعالية الجودة حول الأماكن من حولهم، مثل ما إذا كان مطعم قريب مفتوحًا أو إذا كان محل بقالة محلي قد تم تحديثه".

وأضافت الشركة، "نحن نسهل على أى شخص لديه حساب جوجل المساهمة بمعرفته المحلية حول أكثر من 200 مليون مكان في خرائط جوجل".

تساعد هذه التحديثات التي يقودها المجتمع الأشخاص في كل مكان على اتخاذ قرارات أفضل بشأن ما يجب القيام به وأين يذهبون، كما أنه للتأكد من عدم اختطاف الأداة من جانب المخادعين، والتأكد من دقة الاقتراحات والتعديلات، تفحص جوجل تحديثات الطريق التي تمت المساهمة بها قبل نشرها.

تقول الشركة إنها سترسل بريدًا إلكترونيًا إلى المستخدمين بشأن حالة تعديلاتهم، أما لترك تحديث للصورة، سيحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى علامة التبويب "تحديثات" عندما يبحثون عن مكان في خرائط جوجل لمشاهدة أحدث الصور التي شاركها التجار والأشخاص الآخرون.

كما أنهم لإضافة التحديث الخاص بهم، يمكنهم الضغط فوق "تحميل تحديث الصورة"، وتحديد الصور، وترك وصف قصير ثم النشر.