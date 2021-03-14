شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك فتح قفل هاتفك الأيفون.. إذا نسيت كلمة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل نسيت رمز مرور أيفون الخاص بك، ربما هذه مشكلة تتكرر مع الكثير من المستخدمين، ولكن لحسن الحظ هناك طرق لاستعادة جهازك، حيث كشف موقع thesun البريطانى عن طريقة لكيفية استرداد جهاز أيفون الخاص بك واستعادته بعد قفل الشاشة كما يلى:

كيفية فتح أيفون إذا كنت لا تعرف كلمة المرور:

وضع الاسترداد او Recovery mode

إذا كنت ترغب فى استعادة هاتفك إلى الإصدار الذى كان عليه قبل أن تنسى كلمة مرورك، فمن المهم أن تقوم بنسخه احتياطيًا على iCloud أو قد تفقد جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

1- للوصول إلى وضع الاسترداد، تحتاج إلى توصيل جهاز أيفون بجهاز كمبيوتر وفتح متجر iTunes.

2- بعد ذلك، تحتاج إلى فرض إعادة التشغيل على هاتفك.

3- يتطلب هذا أزرارًا مختلفة بناءً على جهاز أيفون الذى لديك ولكن بالنسبة إلى أيفون 8 وما فوق، تحتاج إلى الضغط على زر رفع مستوى الصوت وتحريره ثم الضغط على زر خفض الصوت، متبوعًا بالضغط على الزر الجانبي.

4- على أيفون 7، اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت والزر الجانبى فى نفس الوقت ولأجهزة أيفون الأقدم، اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية والزر العلوى فى نفس الوقت.

5- كل هذه المجموعات يجب أن تجعل شاشة وضع الاسترداد تظهر.

6 - يجب أن تظهر شاشة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك تقول "هناك مشكلة فى أيفون تتطلب تحديثها أو استعادتها" وتحتاج فقط إلى تحديد "Restore".

الاستعادة / Restoring

قد تستغرق استعادة هاتفك بضع دقائق، ولكن إذا استغرق الأمر أكثر من 15 دقيقة، فقد تضطر إلى بدء العملية مرة أخرى.

لا تقم أبدًا بفصل هاتفك أثناء استعادته، وبمجرد استعادة هاتفك، ستتمكن من استخدامه مرة أخرى، وإذا قمت بعمل نسخة احتياطية من جهاز أيفون الخاص بك، فيمكن استعادة جميع معلوماتك باستخدام معرف أبل الخاص بك.

- انتقل إلى "التطبيقات والبيانات" وانقر على "استعادة من نسخة iCloud الاحتياطية".

- قم بتسجيل الدخول إلى iCloud الخاص بك واختر أحدث نسخة احتياطية لديك.

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب معرف Apple الخاص بك لاستعادة تطبيقاتك.

- إذا كنت لا تزال مغلقًا بعد كل هذا، فمن الأفضل أن تحجز موعدًا لمقابلة أحد المتخصصين فى متجر أبل المحلي.