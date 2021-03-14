شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تحميل الموسيقى على SoundCloud من هاتفك أو الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد SoundCloud عبارة عن مزيج مجاني للاستخدام من نظام أساسي لمشاركة الموسيقى وموقع وسائط اجتماعية، ويمكنك تحميل الموسيقى مجانًا إلى SoundCloud، ولا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق، وكل ما تحتاجه هو حساب وملفات الصوت الخاصة بك، ولكن لاحظ أن المستخدمين المجانيين يمكنهم فقط تحميل ثلاث ساعات من الموسيقى إلى الموقع على الأكثر.

كيفية تحميل الموسيقى على SoundCloud

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه أثناء اختيار الموسيقى التي تريد تحميلها، ضع فn اعتبارك أن الحد الأقصى لحجم الملف هو 4 جيجابايت، وإذا كان ملفك كبيرًا جدًا، فحاول تقسيمه إلى تحميلات مختلفة.

يمكنك تحميل مسار علنًا، حيث يمكن لأي شخص العثور عليه، أو بشكل خاص، ولا يمكن الوصول إلى التحميلات الخاصة إلا من خلال رابط خاص، ويمكن تغيير إعدادات الخصوصية على الأغاني في أي وقت، أو ضبطها لتظهر للجمهور في يوم معين.

كيفية تحميل الموسيقى من خلال موقع SoundCloud

1. انتقل إلى موقع SoundCloud على الويب في مستعرض ويب وقم بتسجيل الدخول إلى حساب SoundCloud الخاص بك.

2. اضغط على "تحميل" بجوار اسم الفنان بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى.

3. اضبط إعدادات الخصوصية على "عام" أو "خاص".

4. قم بإسقاط مسار (أو مسارات)، أو حدد ملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

5. ضف عنوان المسار الخاص بك (أو المسارات)، يمكنك تضمين عمل فني ونوع موسيقي وعلامات نوع إضافية ووصف للمسار وتعليقات أو اعتمادات إضافية.

6. اضغط فوق "حفظ".

7. سيتم تحميل الموسيقى الخاصة بك، وستبقى حية في غضون لحظات قليلة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم إعطاؤك رابطًا يمكنك استخدامه لمشاركته.





كيفية تحميل الموسيقى من خلال تطبيق SoundCloud

1. افتح تطبيق SoundCloud وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط على الأيقونة الموجودة في أعلى اليمين، والتي تبدو كسهم يشير إلى الأعلى، هذا هو زر التحميل.

3. سيُطلب منك تحميل ملف من جهازك، ابحث عن الملف الذي تريده واضغط عليه.

4. املأ تفاصيل المسار، بما في ذلك الاسم والنوع والوصف.

5. سيتم معالجة ملفك وتحميله، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستتمكن من العثور عليه في ملفك الشخصي، أو عن طريق الضغط على الأيقونة في الجزء السفلي من التطبيق لمشاهدة الخلاصة الخاصة بك.