شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا سينمو سوق الهواتف الذكية العالمى فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية العالمى بنسبة 13.9٪ على أساس سنوى فى الربع الأول من عام 2021 و 5.5٪ للعام بأكمله 2021، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن IDC، حيث يزعم التقرير أن هذا النمو سيكون مدفوعًا بالتعافى المستمر فى الطلب جنبًا إلى جنب مع دفع جانب العرض لأجهزة 5G.

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث فى IDC's Worldwide Mobile Trackers :"على الرغم من عمليات الإغلاق المستمرة والمخاوف الاقتصادية، لا تزال IDC تشهد طلبًا قويًا على الهواتف الذكية، ونرى أيضًا أن كل شخص فى سلسلة القيمة - من سلاسل التوريد والشركات المصنعة للمعدات الأصلية والقنوات إلى المستهلكين - مستعد بشكل أفضل للتعامل مع أى عمليات إغلاق أخرى".

ومن المتوقع أن ينمو أكبر سوقين جغرافيين - الصين والولايات المتحدة - بنسبة 6.0٪ و 3.5٪ فى عام 2021، وفقًا للتقرير، وقد أشار التقرير بشكل خاص إلى تشكيلة Apple iPhone 12 وقال إن دفعة 5G تسارعت بفضل نجاح تشكيلة Apple الكاملة من iPhone 12.

وتتوقع IDC أن تمثل شحنات الهواتف الذكية 5G أكثر من 40٪ من الحجم العالمى فى عام 2021 وأن ​​تنمو إلى 69٪ فى عام 2025، فيما شهد السوق أيضًا زيادة فى متوسط ​​سعر البيع الإجمالى للهواتف الذكية إلى 363 دولارًا فى عام 2021، ارتفاعًا من 349 دولارًا فى توقعات IDC السابقة.