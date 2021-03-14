الأرصاد: الشتاء سينتهي رسميًا بعد أسبوع ..أجواء فصل الربيع ليست مطمئنة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء سينتهي رسميا بعد أسبوع، ولكن التقلبات الجوية وارد حدوثها خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أنه خلال 10 أيام لن يحدث أي تقلبات بالطقس .

وقال"شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "DMC" إن نهايات الفصول تشهد اضطرابات كبيرة، لافتا إلى أن فصل الشتاء سينتهي رسميا بعد أسبوع .

وتابع : البلاد تشهد حاليا أجواء ربيعية بدرجة كبيرة، وهذا يشير إلى انتهاء فصل الشتاء ودخول الربيع وتقلباته الجوية، مشيرا إلى أن يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ارتفعت درجة الحرارة وبلغت 34 درجة وبعدها الخميس بدأت تنخفض مرة أخرى .

وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد أن أجواء فصل الربيع ليست مطمئنة أبدا، قائلا : يمكننا أن نشهد أجواء الأربعة فصول في يوم واحد سواء ارتفاع الحرارة وانخفاضها مساء ثمر تراب وأحيانا أمطار.

وطالب شاهين المواطنين بمتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية، ناصحا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة وعدم تغيير نوعيتها وذلك تحسبا لتغير في حالة الجو والتقلبات خلال الشهر القادم.