شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتوقف آبل عن إنتاج مكبر الصوت HomePod؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة Apple قد تتوقف عن إنتاج HomePod الأصلي بعد أربع سنوات من طرحه، مقابل الإستمرار والتركيز في الإنتاج على HomePod mini ، الذي تم طرحه العام الماضي.

وقدم HomePod الأكبر مساحة صوت أفضل ولكن المصغر لقي استحسانًا كبيرًا حيث من الواضح أنه ينجز العديد من المهام التي تم تكليف الإصدار الأكبر بها، فالصوت قوي للغاية (خاصة بالنسبة للحجم) ويوفر الوصول إلى Siri ، ميزة مساعد Apple وفقا لما نقله موقع techCrunch.

كان HomePod الأصلي إنجازًا هندسيًا صوتيًا أمضت Apple أكثر من خمس سنوات في تطويره. من أجل إنجاز تطويرها، أنشأ الفريق في Apple مركز تطوير كامل بالقرب من مقرها الرئيسي في كوبرتينو، مع بيئة تطوير عالمية المستوى.

وفى بيان نقله موقع TechCrunc، قالت شركة آبل إن HomePod mini حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه في الخريف الماضي، حيث قدم للعملاء صوتًا رائعًا ومساعدًا ذكيًا وتحكمًا ذكيًا في المنزل مقابل 99 دولارًا فقط. نحن نركز جهودنا على HomePod mini.

وأضافت أنها بصدد إيقاف HomePod الأصلي، وسيظل متاحًا أثناء استمرار الإمدادات من خلال متجر Apple عبر الإنترنت ومتاجر Apple للبيع بالتجزئة وبائعي Apple المعتمدين. وستزود Apple عملاء HomePod بتحديثات البرامج والخدمة والدعم من خلال Apple Care.

وقالت آبل إنها ستستمر فى بيع أجهزة HomePods الحالية وتقديم الدعم لها، لكن يبدو أن Apple تراهن على المينى فى المستقبل.

ووفقا للتقرير ستستمر جهود البحث والإنتاج في HomePod في بعض النواحي من خلال أنظمة عرض الصوت المتقدمة من Apple والتي أدت إلى أشياء مثل Spatial Audio في AirPods.

وقطعت شركة Apple شوطًا إضافيًا للحصول على سلسلة معقدة بشكل لا يصدق من مكبرات الصوت ومكبرات الصوت التي بنت مساحة الصوت الخاصة بها.

وقالت شركة Apple فى وقت سابق، إن غرف الاختبار الخاصة بها هى واحدة من أكبر غرف الاختبار في الولايات المتحدة، على لوحة معلقة من العالم الخارجي دون أي شيء يلوث اختباراتها الخاصة بنقاء الصوت. إلى جانب اختبار الصفات الصوتية للسماعة.

وسمحت هذه الغرف لشركة Apple بالتعمق في حساب وتخفيف المشكلات التي تنشأ عادةً من وجود مضخم صوت مرتفع فى مثل هذه الخزانة الصغيرة.

وللمضي قدمًا إلى أبعد من ذلك، هناك غرف أصغر تسمح لها بعزل الطنين عن المكونات الإلكترونية والقيام بمحاولات لعزل هذه الضوضاء والتحكم فيها حتى لا تظهر في الإخراج النهائي.