شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتفك الأيفون يتتبع جميع الأماكن التى تزورها والوقت الذى قضيته هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن التكنولوجيا التى نستخدمها تجمع معلومات عنا بطرق مختلفة، لكن قد لا يدرك العديد من مستخدمى أيفون أن أجهزتهم احتفظت بقائمة بجميع الأماكن التى زاروها، وعدد المرات التى زاروها والتاريخ المحدد الذى ذهبوا إليه، لكن تقرير بموقع mirror البريطانى كشف هذا الأمر.

فإذا كنت من مستخدمى أيفون، فهل تعلم أن جهازك يتتبع كل مكان تذهب إليه، وكم مرة تزور فيها أماكن معينة والتاريخ المحدد الذى كنت فيه؟، حيث يوجد إعداد فى هاتفك يكشف لديك عن قائمة بالأماكن التى يُعتقد أنها "مهمة" بالنسبة لك.

ووفقًا لشركة أبل، تُستخدم هذه المواقع لتزويدك بخدمات مخصصة، "مثل التوجيه التنبؤى لحركة المرور، وإنشاء ذكريات صور أفضل"، ومن الأمثلة على ذلك أنه من خلال معرفة مكان إقامتك وعملك، يمكن لهاتفك أن يمنحك معلومات توقيت مخصصة لمساعدتك فى تنقلاتك.

فيما كشفت أبل أنه يتم تشفير جميع البيانات وتخزينها على جهازك فقط، و تقول أبل إنه لن يتم مشاركتها أبدًا دون موافقتك، لذلك لن يتمكن أى شخص آخر من الوصول إلى مواقعك المهمة، وحتى إذا كان أحد الأصدقاء يستخدم هاتفك، فلن يتمكن من رؤية هذه المواقع بدون كلمة المرور أو معرف الوجه / اللمس لإلغاء قفلها.

إذن كيف ترى مواقعك المهمة؟

1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك

2. اضغط على قسم الخصوصية

3. انقر فوق خدمات الموقع

4. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة

5. اضغط على خدمات النظام

6. انتقل إلى علامة التبويب "المواقع المهمة"

7. قم بتسجيل الدخول باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور الخاص بك

بمجرد تسجيل الدخول، سترى قائمة بالمدن والبلدات التى قمت بزيارتها.

سينقلك النقر فوق specific place إلى شاشة أخرى تعرض تفاصيل أكثر تفصيلاً للشوارع / الطرق التى كنت تسير فيها، وكم مرة ذهبت إلى هناك ومتى، وقد يبرز أيضًا مواقع "المنزل" و "العمل"، والتى يجب أن تكون أكثر الوجهات التى تزورها.

فيما يمكن إيقاف تشغيل هذا الإعداد إذا لم تعجبك فكرة أن هاتفك يعرف مكانك ويمكنك أيضًا مسح سجلك الحديث فى الإعدادات.