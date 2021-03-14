“بيتكوين” تواصل ارتفاعها القياسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 10:55 مساءً

واصلت عملة “بيتكوين” الرقمية ارتفاعها القياسي، لتبلغ قيمتها قبل قليل ٦١٥٨٥ دولار أميركي.

وصباح اليوم تخطى سعر عملة “بيتكوين” الرقمية لأول مرة عتبة الـ60 ألف دولار، حيث اشارت بيانات بورصة Binance للعملات الرقمية الى ارتفاع سعر “بيتكوين” إلى 60.2 ألف دولار، وأكد موقع CoinMarketCap المختص بتحليل بيانات أكثر من 20 بورصة، أن سعر “بيتكوين” تجاوز اليوم حاجز الـ60 ألفا.

وساعد الدعم المتزايد من الشركات ذات الوزن الثقيل العملة الافتراضية الأكثر شهرة في العالم على مواصلة مسيرتها القياسية.

وارتفع سعر العملة المشفرة بشكل حاد هذا العام، حيث تفوقت على نطاق واسع على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تزايد التعامل بها كشكل من أشكال الدفع.