تعرف على مميزات هاتف أوبو الجديد Find X3 Pro

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 مارس 2021 01:09 صباحاً - قالت شركة أوبو الصينية أنهه ستطلق هاتفها الرائد الجديد Find X3 Pro، خلال مارس/آذار الجاري، الذي يتمتع بكاميرتين بدقة 50 ميجابكسل.

ويضم هاتف أوبو Find X3 Pro شاشة جديدة مع معدل تحديث متكيف وأحدث شرائح Snapdragon 888.

والميزة الأكثر إثارة للإعجاب هي تصميم الجزء الخلفي، الذي يتم تصنيعه من قطعة واحدة من الزجاج.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 3216×1440 بكسل مع ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة ومعدل تحديث قادر على الانتقال بين 60 هرتزا و120 هرتزا.

ويحتوي Find X3 Pro أيضًا على معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 240 هرتزا.

كاميرا خارقة

وتتميز الكاميرا الخلفية الرباعي بجهازي استشعار IMX766 من سوني – أحدهما للعدسة الرئيسية ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل، والآخر للكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل.

وتوفر العدسة الرئيسية أيضًا OIS وEIS وAll Pixel Omni-Directional PDAF التي يجب أن توفر تركيزًا سريعًا ودقيقًا في جميع ظروف الإضاءة.

وهناك أيضًا عدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل توفر تقريب هجين بقدرة 5x مع طول بؤري يبلغ 52 ميليمترا (نحو 2x تقريب بصري) مع تغطية الباقي بالتكبير الرقمي.

وتكمل عدسة Microlens بدقة 3 ميجابكسل المجموعة الموجودة في الخلف، وتتيح لك هذه العدسة تقريب الصورة بشكل كبير يصل إلى 60x، وحتى رؤية وحدات البكسل الفرعية عبر شاشة الهاتف الذكي أو القطع المجهرية على السطح.

وتوجد كاميرا أمامية واحدة بمستشعر 32 ميجابكسل وتوجد داخل فتحة مثقبة في الزاوية اليسرى العليا.

شاحن لاسلكي سريع

ويوفر Oppo Find X3 Pro أيضًا دعمًا للشحن اللاسلكي الذي يطلق عليه AirVOOC Wireless Flash Charge ويقدم ما يصل إلى 30 واطا من خلال حامل مخصص.

ويحمل الهاتف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير قابلة للشحن من 0 إلى 100% يستغرق 80 دقيقة فقط.

وهناك أيضًا الشحن السلكي السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واطا، الذي ينقل البطارية من 0 إلى 40% في 10 دقائق، ويجب أن يتم شحنه بالكامل في نحو 30 دقيقة.

تقنية الـ5G

ويأتي Oppo Find X3 Pro مزودًا باتصال 5G، بفضل مجموعة شرائح Snapdragon 888 ومودم Snapdragon X60.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.2 استنادًا إلى أندرويد 11، ويقدم مكبرات صوت ستيريو معتمدة من Dolby Atmos.

ويحتوي هاتف Oppo Find X3 Pro على خيار واحد لذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPPDR5 وذاكرة التخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتوفر الهاتف إما باللون الأسود Gloss Black أو الأزرق Blue Matte، ويتم شحنه اعتبارًا من 30 مارس/آذار مقابل 1150 يورو.