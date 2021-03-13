تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme لهاتف جديد يأتي بمستشعر 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme مقطع فيديو تشويقي تؤكد من خلاله على موعد الحدث القادم في 24 من مارس لإطلاق سلسلة هواتف Realme 8.

ولقد أكد Madhav Sheth في مقطع الفيديو التشويقي على أن هاتف الشركة القادم يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تقدم Realme خلال الحدث اثنان من الإصدارات الجديدة تشمل إصدار Pro إلى جانب الإصدار الرئيسي.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن أن الإصدار الرئيسي Realme 8 يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يأتي إصدار Pro بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتفي Realme 8 وRealme 8 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، أيضاً تظهر الجهة الخلفية بعبارة “Dare To Leap” التي ظهرت في إصدار الشركة السابق Realme X7 Pro.

كما أكدت تسريبات أخرى على أن هاتف Realme 8 Pro يأتي برقاقة معالج Helio G95، وشاشة AMOLED، وقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

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