تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy A52

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy A52 في صور مسربة جديدة في أحد منافذ البيع على شبكة الإنترنت، قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 17 من مارس الجاري.

كُشِف عن هاتف Galaxy A52 في قوائم أحد منافذ البيع من جديد، والتي إستعرضت مواصفات الهاتف من جديد، كما أوضحت التسعير الذي ينطلق به الهاتف للأسواق.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج نموذج 5G من هاتف Galaxy A52 وأخر 4G، حيث من المقرر أن يأتي الهاتف بسعر يبدأ من 270 يورو، وهو مستوى تسعير أقل من التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هاتف Galaxy A52 5G يأتي بسعر يتراوح بين 365 إلى 450 يورو.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A52 5G يأتي بنفس ملامح تصميم نموذج 4G، على أن يختلف الهاتفين في رقاقة المعالج المستخدمة، حيث يأتي نموذج 4G بمعالج Snapdragon 720G، بينما يأتي نموذج 5G بمعالج Snapdragon 750G.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy A52 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما يضم مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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