تكنولوجيا: Audi تستعرض تقنية الواقع المعزز في سيارتها الكهربائية القادمة Q4 E-Tron

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Audi القادم خلال الشهر المقبل لإطلاق سيارة Q4 E-Tron الكهربائية الجديدة، ولقد إستعرضت Audi واجهة السيارة المميزة بتقنية الواقع المعزز إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

إستعرضت شركة Audi مؤخراً التصميم الداخلي لسيارتها الكهربائية المرتقبة Q4 E-Tron، والتي تتضمن مجموعة من التقنيات الجديدة من الشركة، ومن بين التقنيات المميزة في سيارتها تقدم الشركة واجهة بالواقع المعزز لقائد السيارة، والتي تدعم المستخدم بمجال رؤية أوسع، ورسوم متحركة دقيقة.

وتشمل الرسوم المتحركة في تقنية الواقع المعزز خط أحمر لتوجيه قائد السيارة عند الإبتعاد عن حارة السيارة، مع رسوم متحركة لتتبع السيارة المقابلة عند بدء القيادة بالتحكم التكيفي لدعم ثبات السرعة.

كما تشير Audi إلى أن نظام التحكم بتقنية الواقع المعزز يعمل على سحب أكثر من 1000 إشارة من المستشعرات في جميع أنحاء Q4 E-Tron، لتقدم للمستخدم شاشة معلوماتية عن السيارة كاملة.

ولقد قدمت Audi عرض حي تكشف من خلاله عن بعض مميزات تقنية الواقع المعزز في الشاشة الأمامية، ومن المتوقع أن تقدم الشركة مزيد من التفاصيل عن سيارة Q4 E-Tron خلال الحدث المرتقب عقده في أبريل.

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