تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية تحدد 5 شركات صينية تشكل تهديدا للأمن القومى بأمريكا

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن خمس شركات صينية تشكل تهديدًا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية. وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن الشركات تشمل Huawei Technologies Co و ZTE Corp و Hytera Communications Corp و Hangzhou Hikvision Digital Technology Co و Zhejiang Dahua Technology Co.

يتطلب قانون صدر عام 2019 من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تحديد الشركات المنتجة لمعدات وخدمات الاتصالات "التي تبين أنها تشكل خطرًا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة"

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية بالإنابة جيسيكا روزنوورسيل في بيان: "توفر هذه القائمة إرشادات ذات مغزى من شأنها ضمان أنه مع بناء شبكات الجيل التالي في جميع أنحاء البلاد، فإنها لا تكرر أخطاء الماضي أو تستخدم معدات أو خدمات من شأنها أن تشكل تهديدًا. للأمن القومي للولايات المتحدة أو بأمن وسلامة الأمريكيين ".

استخدم قانون 2019 معايير من مشروع قانون تفويض الدفاع الذي حدد سابقًا الشركات الصينية الخمس.

في أغسطس 2020، أصدرت الحكومة الأمريكية لوائح تمنع الوكالات من شراء سلع أو خدمات من أي من الشركات الصينية الخمس.

في عام 2019 ، وضعت الولايات المتحدة شركتي Huawei و Hikvision وشركات أخرى على قائمتها الاقتصادية السوداء.

في العام الماضي، صنفت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركتي Huawei و ZTE كتهديد للأمن القومي لشبكات الاتصالات - وهو إعلان يمنع الشركات الأمريكية من الاستفادة من تمويل حكومي بقيمة 8.3 مليار دولار لشراء معدات من الشركات.

في فبراير، طعنت Huawei في الإعلان في التماس تم تقديمه إلى محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة.

رفضت Huawei التعليق على تعيين FCC الجديد.

قالت Hikvision إنها عارضت بشدة قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية "وهي تدرس جميع الخيارات حول أفضل السبل للتعامل مع هذا التعيين غير المدعم بالأدلة. Hikvision لا تنتمي إلى قائمة شبكات الجيل التالي ".

ولم تعلق الشركات الثلاث الأخرى أو تعذر الوصول إليها للتعليق.

أنهت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) فى ديسمبر القواعد التي تطالب شركات النقل المزودة بمعدات ZTE أو Huawei بـ "نسخ واستبدال" تلك المعدات. لقد أنشأت برنامجًا لسداد هذه الجهود ، ووافق المشرعون الأمريكيون في ديسمبر على 1.9 مليار دولار لتمويل البرنامج.