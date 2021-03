ICON تبيع منازلها المطبوعة الثلاثية الأبعاد مقابل 450 ألف دولار

دبي - يزن راشد - 3D printed first mainstream housing development in Austin ✔️ finish-out underway ✔️ ready for move-in this June ✔️ Your next house could have been printed by a giant robot. https://t.co/aPffghFJvy — ICON (@ICON3DTech) March 5, 2021 شركة تكنولوجيا البناء التي تتخذ من أوستن مقراً لها، ICON، رسمياً عن التطور التالي لبناء المنازل.

وباستخدام تقنية ICON للطباعة الثلاثية الأبعاد المتطورة، من المقرر أن تبيع الشركة أربعة من هذه المنازل في أوستن بولاية تكساس بسعر 450 ألف دولار أمريكي لكل منزل.

وتم تصميم المنازل بواسطة شركة أخرى مقرها أوستن تسمى Logan Architecture، جنبًا إلى جنب مع 3Strands و ICON.

وقالت 3Strands في بيان: نريد تغيير الطريقة التي نبني بها والطريقة التي نمتلك من خلالها وكيف نعيش في مجتمع معًا، ويمثل هذا المشروع خطوة كبيرة إلى الأمام، ودفع حدود التقنيات الجديدة، مثل المنازل المطبوعة الثلاثية الأبعاد.

وساعدت طابعة ICON للطباعة الثلاثية الأبعاد في طباعة الطابق الأول بالكامل لكل من المنازل المكونة من غرفتي نوم إلى أربع غرف نوم، التي تقع في مشروع East 17th Street Residence الجديد.

وتم بناء الطوابق العليا من خلال البناء التقليدي، لكن من المتوقع أن تكون جاهزة للانتقال بحلول صيف عام 2021.

وتتميز المنازل بكفاءة عالية في استخدام الطاقة وبمساعدة الطباعة الثلاثية الأبعاد من ICON، فإنها تتمتع بمواد بناء تقليدية أقوى وأطول أمداً تسمح للمنازل لتصبح أكثر مرونة.

وتسمى المواد المستخدمة في عملية الطباعة الثلاثية الأبعاد Lavacrete، وهي مادة اسمنتية خاصة أكثر متانة من مواد البناء التقليدية.

وتم تصميم المنازل لتحمل بشكل أفضل الكوارث المحتملة، مثل: الفيضانات والحرائق والرياح القوية، ويستغرق وقت الطباعة لكل منزل ما بين 5 إلى 7 أيام ويتراوح بين 1000 و 2000 قدم مربع.

وسبق أن طبعت ICON أكثر من عشرين مبنى سكني في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي مجتمع تكساس، قامت الشركة أيضًا بالطباعة الثلاثية الأبعاد لما يصل إلى 7 منازل للمشردين في أوستن.

وعملت ICON أيضًا مع وكالة ناسا للبحث والتطوير في نظام بناء قائم على الفضاء، بهدف نهائي هو وضع المباني على القمر والمريخ.

يذكر أن الشركة قالت عندما عرضت منازلها المطبوعة الثلاثية الأبعاد في مهرجان South by Southwest في عام 2018: إن طابعة Vulcan الخاصة بها يمكنها إنشاء هيكل بمساحة 800 قدم مربع مقابل نحو 10000 دولار.