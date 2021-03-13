علوم وتكنولوجيا

فيسبوك تطلق مبادرة غير مسبوقة في عالم الذكاء الاصطناعي

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كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ ساعتين

شركة فيسبوك

أعلنت شركة فيسبوك ، عن إطلاق مبادرة جديدة تمثل أكبر الاختراقات المحتملة في عالم الذكاء الاصنطاعي، والتعلم الآلي.

وسبق أن تمكن الذكاء الاصطناعي من فهم وقراءة محتوى الصور على فيسبوك، إلا أن المبادرة الجديدة تهدف إلى فهم محتوى الفيديوهات التي يبثها مستخدمي المنصة، بحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وقالت الشركة: “من خلال التعلم من مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور، التي تغطي كل بلد تقريبًا ومئات اللغات، لن تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين الدقة فحسب، بل تتكيف أيضًا مع عالمنا السريع الحركة وتتعرف على الفروق الدقيقة والإشارات المرئية عبر الثقافات والمناطق المختلفة”.

وحال تمكنت الشركة من تحقيق هدفها وفهم محتوى مقاطع الفيديو، فإن ذلك سيمنحها رؤية غير مسبوقة لحياة المستخدمين، ويسمح لها بتحليل هواياتهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم في العلامات التجارية والملابس وتفاصيل شخصية أخرى لا حصر لها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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