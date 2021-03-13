تكنولوجيا: هاتف ZTE S30 Pro يأتي قريباً بمعدل تحديث 144Hz وكاميرة سيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ZTE للإعلان قريباً عن هاتف ZTE S30 Pro، ولقد أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي جديد على أن الهاتف يأتي بمعدل تحديث 144Hz وكاميرة سيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل.

تقدم شركة ZTE إصدارها القادم من سلسلة هواتف S بعنوان ZTE S30 Pro، ولقد كشفت الشركة عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار عبر ملصق إعلاني نشر على Weibo.

ولقد كشف الإعلان التشويقي عن التصميم المميز لهاتف ZTE S30 Pro من الجهة الخلفية، حيث يظهر الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما يتميز المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف ZTE S30 Pro شاشة OLED بمعدل تحديث 144Hz، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 44 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم توضح تصميم الكاميرة الأمامية وما إذا كانت تأتي في نتوء أو في ثقب الشاشة، كما تشير التوقعات إلى أن ZTE ستقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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