تكنولوجيا: رصد هاتفي OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro في قاعدة بيانات 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة وان بلس هاتفي OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro في 3C في الصين مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي، ولقد كشفت التسريبات عن تقنية الشحن في كلا الإصدارين.

تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 23 من مارس للإعلان الرسمي عن هواتف OnePlus 9، واليوم تكشف أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات 3C عن دعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع Warp بقدرة 65W.

أيضاً من المقرر أن يأتي محتوى الصندوق بوحدة الشحن، وUSB Power، إلى جانب موصلات PPS الذي يدعم قدرة 45W، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف 9 Pro يدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 45W إلا أن شركة وان بلس لم تؤكد هذه التفاصيل بشكل رسمي.

أيضاً كشفت التسريبات السابقة عن دعم سلسلة OnePlus 9 القادمة لبطارية بقدرة 4500 mAh، كما تأتي الهواتف بذاكرة عشوائية LPDDR5، ومعدل تحديث 120Hz، كما تتضمن الهواتف مستشعر Sony IMX 789 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وبقدرة على تسجيل فيديو 4K عند 120 إطار لكل ثانية، لذا نترقب الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر لمزيد من التفاصيل.

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