شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لاستقبال مركبة "سويوز" المأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم العمل على رفع مدار المحطة الفضائية الدولية بنحو 450 مترا، حيث صرح بذلك متحدث باسم المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وقال إن مدار المحطة الفضائية الدولية سيرتفع لخلق ظروف باليستية لازمة لتحليق مركبة "سويوز إم إس – 18" الروسية المأهولة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، بحسب المعلومات الواردة من فرع الملاحة الفضائية في مركز إدارة الرحلات الفضائية، فإن مدار المحطة الدولية سيعدّل بواسطة محركات شاحنة " بروجريس إم إس – 14" الروسية الملتحمة بوحدة "زفيزدا" الروسية، وسيتم تشغيل المحركات لمدة 144 ثانية.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع عمل المحطة الفضائية الدولية الذي سيبلغ 419.7 كيلومتر فوق سطح الأرض.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 18" الفضائية الروسية المأهولة يتوقع أن تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 9 أبريل المقبل وعلى متنها رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف وكذلك رائد الفضاء الأمريكي، مارك فاندي هاي الذين سيصلون المحطة الفضائية بعد 3 ساعات من إطلاق المركبة الفضائية.

وكانت تعرضت المحطة من قبل لعدد آخر من الصعوبات، والتي من بينها التسريبات التي تكررت على متن المحطة، وذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن الوضع تحت السيطرة في آخر تسريب، والذى كان في الجزء الروسى وتم التعامل معه.

عملت وكالة الفضاء الروسية في هذا الوقت على شحن أكسجين إضافى ليدعم المحطة لشهور مقبلة، ولهذا تثير حالة محطة الفضاء البالغة من العمر 20 عامًا تساؤلات عن وضعها المستقبلى.