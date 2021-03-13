شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه منصة Roblox للألعاب.. وهل هى أمنة للأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ROBLOX عبارة عن منصة لإنشاء ألعاب صغيرة متعددة اللاعبين وتجارب أخرى، ويتم تسويقها بشكل كبير على أنها لعبة صديقة للأطفال، وقد تم تصنيفها على أنها مناسبة للأطفال من عمر 7 سنوات وما فوق فى أوروبا من قبل PEGI، لكن هذا لا يأخذ فى الاعتبار جميع الألعاب المختلفة الموجودة فى الخدمة.

منصة Roblox

وبحسب موقع thesun البريطانى، فتتراوح هذه الألعاب من Pizza Factory أو Jelly Mining simulator إلى خوادم لعب الأدوار حيث يمكن للمستخدمين التظاهر بأنهم حيوانات وحل ألغاز القتل والمزيد، كما يمكن قصر منصة Roblox على عرض مجموعة مختارة من الألعاب "المنسقة" التى تم فحصها على أنها مناسبة لمن هم دون سن 13 عامًا، ولكن لا يتم تمكين هذا افتراضيًا.

وتعنى إعدادات الأمان فى Roblox أن الآباء "لديهم القدرة على تقييد أو تعطيل من يمكنه الدردشة معهم تمامًا"، بينما يمكن وضع قيود لضمان وصول الأطفال فقط إلى "المحتوى المنسق"، أى الألعاب المناسبة لمن هم دون سن 13 عامًا.