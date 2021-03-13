تكنولوجيا: شاومي تؤكد على خططها لإطلاق هاتف للألعاب قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Lu Weibing إعلان تشويقي على منصة Weibo مؤخراً أكد من خلاله على خطط الشركة لإطلاق إثنان من الإصدارات الجديدة قريباً، على أن يدعم أحد الإصدارين ألعاب e-sports.

لم تحدد شاومي بشكل قاطع موعد لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية، إلا أن الإعلان التشويقي أشار إلى أن أحد الإصدارين يأتي بمواصفات قوية أو كما أشارت إليه شاومي “machine king”، بينما تستهدف بالإصدار الأخر دعم اللاعبين.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الإصدارات القادمة من الشركة هما Mi 11 Ultra، و Black Shark 4، حيث شغلت هذه الإصدارات بعض التسريبات بالفعل خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أيضاً وفقاً للتسريبات أن تنطلق هذه الإصدارات في وقت لاحقا هذا العام.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات السابقة أن يدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 888، كما يركز هاتف Ultra على مواصفات الكاميرة والتصوير، حيث يتضمن الهاتف عدسات periscope لدعم التكبير بكفاءة أعلى من 5 إلى 10 مرات.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف الألعاب المرتقب من شاومي Black Shark 4 ينطلق بمعدل تحديث يتخطى 120Hz، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب لاحقاً هذا العام.

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