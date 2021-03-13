تكنولوجيا: وان بلس تؤكد على موعد الإعلان عن ساعتها الذكية ONEPLUS WATCH

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة وان بلس إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على موعد حدث OnePLus 9 في 23 من مارس، كما أكدت الشركة على خططها للإعلان عن أول إصدار من الساعات الذكية ONEPLUS WATCH خلال الحدث.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية لاحقاً هذا الشهر، ولقد أطلقت الشركة بالفعل مجموعة من الإعلانات التشويقية التي تؤكد من خلالها على أن الساعة الذكية تنطلق قريباً بتصميم دائري.

ولقد أكد Max Jambor في تسريبات سابقة على أن الساعة الذكية لن تنطلق بنظام تشغيل WearOS، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل عن نظام التشغيل الذي تنطلق به الساعة الذكية.

أيضاً كشف تطبيق وان بلس Health عن بعض التفاصيل عن الساعة الذكية، حيث ظهرت ONEPLUS WATCH في التطبيق بالتصميم الدائري بنموذج رقم W301GB، كما تأتي الساعة الذكية بنظام GPS، ومن المتوقع أن تدعم ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الساعة الذكية في الحدث المقرر عقده في 23 من مارس.

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