شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رويترز: قاض أمريكى يرفض اتهامات لـ زووم بانتهاك خصوصية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاضٍ أمريكي أتهامات فى دعوى قضائية شركة Zoom Video Communications Inc بانتهاك حقوق خصوصية المستخدمين من خلال مشاركة المعلومات الشخصية مع Facebook و Google وLinkedIn، والسماح للمتطفلين الحاقدين بالانضمام إلى اجتماعات Zoom في ممارسة تسمى Zoombombing وفقا لما نقلته رويترز.

في قرار صدر رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية لوسي كوه في سان خوسيه، كاليفورنيا، العديد من الادعاءات في الدعوى الجماعية المقترحة بما في ذلك انتهاك الخصوصية والإهمال وانتهاكات المستهلك في تلك الولاية وقوانين مكافحة القرصنة. سمحت ببعض المطالبات المستندة إلى العقد بالمضي قدمًا.

قال القاضي إن المدعين فشلوا في إثبات أن Zoom شارك أو باع بياناتهم دون إذن، وزعم أن الشركة التي يقع مقرها في سان خوسيه "كشفت عن بيانات معينة لأشخاص آخرين، وليس بالضرورة بيانات المدعين".

وقالت أيضًا إن Zoom محصن "في الغالب" بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الفيدرالي، الذي يحمي المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية عن محتوى المستخدم ، لـ Zoombombing ، حيث يخطف البعض اجتماعات Zoom ويعرضون المواد الإباحية أو يستخدمون لغة عنصرية أو ينشرون محتوى مزعجًا.