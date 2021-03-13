للمرة الأولى.. “بيتكوين” تتخطى عتبة الـ60 ألف دولار!

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 3:14 مساءً

تخطى سعر عملة “بيتكوين” الرقمية اليوم السبت لأول مرة عتبة الـ60 ألف دولار.

وحسب بيانات بورصة Binance للعملات الرقمية، ارتفع سعر “بيتكوين” قبل قليل إلى 60.2 ألف دولار، ثم تراجع مجددا إلى قرابة 59-60 ألف دولار.

وأكد موقع CoinMarketCap المختص بتحليل بيانات أكثر من 20 بورصة، أن سعر “بيتكوين” تجاوز اليوم حاجز الـ60 ألفا، وكان أعلى مستوى له 60.012 ألف دولار.